Vendedores sentem comércio aquecer com as vendas antes do show em Copacabana - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Vendedores sentem comércio aquecer com as vendas antes do show em CopacabanaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 01/05/2024 17:38 | Atualizado 01/05/2024 18:12

Rio - Com a expectativa para o show da Madonna, os comerciantes da região já percebem o lucro com vendas de camisas, bonés, canecas e camisas personalizadas. Com a previsão de temperatura alta de 37ºC para o dia do show, as vendas de leques, bonés e água são alguns dos principais itens procurados pelos clientes.