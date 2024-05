Janela de apartamento em Vila Isabel foi atingida por bala perdida - Cléber Mendes/Agência O DIA

Janela de apartamento em Vila Isabel foi atingida por bala perdidaCléber Mendes/Agência O DIA

Publicado 03/05/2024 13:38





A comunidade é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), mas tem sofrido invasões de bandidos do Comando Vermelho (CV) que atuam no Morro da Mangueira e em outras regiões vizinhas. Por causa da intensa onda de conflitos, moradores têm ficado em meio ao fogo cruzado. Apesar do tiroteio, ninguém se feriu. Rio - Uma bala perdida atingiu a janela de um apartamento no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte, durante a madrugada desta sexta-feira (3). O prédio fica a alguns quarteirões de distância do Morro dos Macacos, onde ocorreu um intenso confronto entre traficantes rivais por disputa de território.A comunidade é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), mas tem sofrido invasões de bandidos do Comando Vermelho (CV) que atuam no Morro da Mangueira e em outras regiões vizinhas. Por causa da intensa onda de conflitos, moradores têm ficado em meio ao fogo cruzado. Apesar do tiroteio, ninguém se feriu.

fotogaleria

Com a crescente troca de tiros na região, o subsíndico do prédio atingido, Rafael Fanzers dos Santos, de 34 anos, que reside no local há seis anos, relata que todos os moradores vivem reféns da violência.



"Os barulhos de tiro são muitos frequentes. Geralmente era na madrugada, mas começaram a ter mais no início da noite. A gente fica com medo, na rua de trás (Torres Homens) estava tendo arrastão de carro, anteontem um cara tomou uma facada na frente do prédio. Está complicado a situação aqui", contou Rafael ao DIA.

O apartamento alvejado fica no segundo andar no condomínio, que possui, ainda, uma galeria no térreo. Após o ocorrido, que não registrou feridos, moradores das outras unidades ficaram bastante assustados.



Rafael acredita que essa não tenha sido a primeira vez que um projétil atingiu um imóvel no mesmo prédio, mas não se lembra a data de algo semelhante. Para ele, a violência na região tem aumentado muito nos últimos anos.



Segundo a Polícia Militar, durante a madrugada desta sexta-feira (3) agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro dos Macacos (UPP/Macacos) foram acionados para checar a informação de disparos de arma de fogo na área de mata. No entanto, os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das equipes. O policiamento foi reforçado na região e policiais ficaram posicionados em pontos estratégicos nos acessos à comunidade.

Após o confronto da madrugada, a corporação disse ainda que até o momento, não houve novos registros de alteração na região.

Guerra entre traficantes



Já no início de abril, três pessoas morreram durante mais uma tentativa de invasão no Macacos. No interior da comunidade, Ítalo Bruno do Carmo, 21 anos, e de João Victor de Oliveira Soares, 19, morreram. Já nos arredores, André Oliveira Vieira, 41, foi atingido por tiros na Rua Souza Franco e morreu no local.