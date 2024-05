Policiamento foi reforçado nos acessos à comunidade - Divulgação / Polícia Militar

Rio - Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, durante a madrugada desta sexta-feira (3). A região tem sido alvo de constantes confrontos devido uma disputa por território entre criminosos rivais. Atualmente, a comunidade é chefiada pelo Terceiro Comando Puro (TCP) e bandidos do Comando Vermelho (CV), tentam invadir para em expandir o controle do grupo.

De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, os disparos foram ouvidos por volta das 23h. Moradores relataram que os confrontos têm sido diários. Para muitos, a rotina é interrompida enquanto tentam se proteger das balas. "No Morro dos Macacos o que não está faltando é bala, Meu Deus", escreveu uma moradora. "Depois desse tiroteio todo que está tendo pelo Morro dos Macacos todo dia, eu não penso mais em pisar em Vila Isabel Isabel", ressaltou outra internauta. "Bala voando no Morro do Macacos de novo, acredito que não vai parar até o TCP sair do morro", complementou outro.

Durante o confronto, um apartamento de um prédio localizado Boulevard 28 de Setembro chegou a ser atingido por uma bala perdida.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro dos Macacos (UPP/Macacos) foram acionados para checar a informação de disparos de arma de fogo na área de mata. No entanto, os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das equipes. O policiamento foi reforçado na região. Durante a madrugada, os agentes ficaram posicionados em pontos estratégicos nos acessos à comunidade.