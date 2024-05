Ruas ficaram completamente alagadas após o rompimento da adutora - Rede Social

Publicado 03/05/2024 06:28 | Atualizado 03/05/2024 15:38

Rio - Uma adutora rompeu, na noite desta quinta (2), e provocou estragos na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte. Imagens registradas por moradores mostraram a força da água e ruas completamente alagadas.

Adutora rompeu na comunidade do Muquiço pic.twitter.com/nEtTNzfBHL — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) May 3, 2024

Segundo a Águas do Rio, equipes estão atuando no reparo do vazamento. No entanto, a concessionária ressalta que alguns imóveis da região estão situados em área não edificável, o que dificulta o acesso das equipes operacionais para execução do serviço.



A Defesa Civil e a Prefeitura do Rio realizam vistorias no local e apoio no levantamento dos danos e na assistência às famílias afetadas.



A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do estado do Rio de Janeiro (Agenersa) informou que está desde as primeiras horas da manhã de hoje (3) acompanhando o trabalho da concessionária Águas do Rio (bloco 4) referente ao rompimento de uma adutora em Guadalupe, Zona Norte do Rio.



A enxurrada que invadiu as casas na comunidade do Muquiço estão em área não edificável, o que dificulta o trabalho da Defesa Civil e da Prefeitura. "A Agenersa está no local verificando se a concessionária está cumprindo com todos os procedimentos necessários para minimizar o impacto no abastecimento de água na região que já atingiu os municípios de Japeri, Queimados, além do Centro, Zona Norte e Ilha do Governador".