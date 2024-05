Major Fábio Contreiras detalha efetivo dos bombeiros para o show da Madonna - Reprodução / Corpo de Bombeiros RJ

Publicado 03/05/2024 14:57

Rio – O Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de mergulhos noturnos na noite do show da Madonna, na Praia de Copacabana, na Zona Sul, neste sábado (4). Isso pode impactar na visibilidade para o resgate, em caso de afogamento. Além disso, a orientação da corporação é não entrar no mar nas regiões que tiverem uma bandeira vermelha fincada na areia.

As operações dos bombeiros no show da Madonna terão uma novidade: a presença dos médicos nas motos aquáticas. Segundo o major Fábio Contreiras, um estudo da corporação provou que, nesta situação, o tempo de deslocamento do doutor até o acidentado é 50 a 80% menor do que se ele estivesse em uma ambulância.

Cerca de 800 bombeiros vão trabalhar no show. A força-tarefa da corporação contará com apoio de embarcações, quadriciclos, ambulâncias, motos de resgate para deslocamento rápido em meio ao público, viaturas de salvamento e caminhões-tanque, dispostos nos principais pontos de acesso ao evento.

Um Posto Médico Militar Avançado será montado no Posto 6, onde duas aeronaves da corporação ficarão para atendimento a ocorrências mais graves, uma delas com suporte de vida.