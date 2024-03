Moradores contabilizam prejuízos causados por rompimento de adutora em Coelho Neto - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 03/03/2024 09:13 | Atualizado 03/03/2024 12:14

Rio - O rompimento de uma adutora em Coelho Neto, na Zona Norte, na madrugada deste domingo (3), deixou uma idosa e uma criança feridas e provoca transtornos para moradores e motoristas. Ao todo, 11 bairros tiveram o fornecimento de água interrompido para os reparos. Por conta do trabalho da Águas do Rio, a Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da Praça Professora Virgínia Cidade, precisou ser parcialmente interditada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Irajá foi acionado para a ocorrência às 3h40 e informado que uma idosa e uma criança, ainda não identificadas, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre os estados de saúde das vítimas. A Águas do Rio informou que, no início da manhã de hoje, um vazamento foi identificado em uma tubulação de grande porte na Praça Professora Virgínia Cidade, na altura do metrô de Coelho Neto.

Equipes operacionais realizam o reparo emergencial e o fornecimento de água precisou ser interrompido em Coelho Neto, Acari, Colégio, Cordovil, Engenho da Rainha, Irajá, Inhaúma, Parada de Lucas, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos e Vista Alegre. Profissionais da área de Responsabilidade Social da concessionária estão no local para prestar apoio aos moradores. A empresa disse ainda que vai fazer o levantamento de "eventuais danos materiais nas residências, que estão situadas em área não edificável, sobre a tubulação de água operada pela concessionária".

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver veículos circulando por ruas alagadas da região. Em um deles, um motociclista aparece pilotando com os pés para cima para não se molhar. "Gente, o ser humano não tem um dia de paz. Olha isso, para tentar ir para casa", desabafa a pessoa que registra as imagens. Outro mostra uma mulher com dificuldades para atravessar a rua, por conta da força da água. Confira abaixo.

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO

Moradores de Coelho Neto e Fazenda Botafogo amanhecem em enchente devido o rompimento de tubulação.

Há indícios de pessoas feridas e a força da água gera risco de acidentes na via.

— Baruk FuLLTime Produções (@rafaelmapu12) March 3, 2024