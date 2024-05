Mozart Ferre, de 53 anos, vendendo camisas exclusivas da Madonna para pagar a passagem de volta - Renan Areias / Agência O Dia

Mozart Ferre, de 53 anos, vendendo camisas exclusivas da Madonna para pagar a passagem de voltaRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/05/2024 15:16

Rio - Um fã de carteirinha da Madonna, vindo diretamente de Recife, em Pernambuco, para o Rio, está prestes a realizar seu sonho de assistir ao show tão aguardado da icônica cantora, neste sábado (4), em Copacabana. Com uma paixão inabalável pela Rainha do Pop, Mozart Ferre, de 53 anos, fez um investimento corajoso, comprando apenas a passagem de ida para a capital fluminense. Determinado a custear sua estadia e garantir o retorno para casa, ele decidiu vender camisas exclusivas da diva em frente ao Copacabana Palace, onde a artista está hospedada.

Mesmo desemprego, Mozart juntou cada centavo que tinha para comprar a passagem rumo ao Rio. Com mais de 20 camisas vendidas por R$ 80, o fã apaixonado está mais perto do seu objetivo. De acordo com ele, se conseguir vender mais 30, terá garantido o dinheiro necessário para cobrir todos os custos da viagem.

"Quando vi que a Madonna vinha pro Rio eu não acreditei no primeiro anúncio, só fui acreditar no terceiro. Eu pensei: 'Como eu vou?' Não posso perder isso por nada na vida porque eu amo Madonna. Nisso, eu catei o dinheiro que eu tinha e fui procurar as passagens baratas. Depois pensei em hospedagem, refeição e as despesas, tive ideia de fazer as camisas pra vender e arrecadar dinheiro pra estadia e passagem de volta que ainda não comprei, mas vou conseguir. Acho que tenho que vender mais umas 30 pra conseguir pagar os gastos e curtir o Rio", afirmou o rapaz em entrevista ao DIA.



A admiração por Madonna teve início na adolescência, quando viu nela mais do que uma simples cantora. Para ele, a Rainha do Pop é como uma super-heroína que se posiciona e combate o preconceito. O jeito ousada e sem medo de ser quem é, cativou o coração de Mozart. As músicas são como hinos de liberdade. Desde então, ele se viu inspirado a ser autêntico e a lutar pelas coisas em que acreditava. "Esse amor por ela surgiu quando eu era jovem e vi aquela mulher ousada. Quando vi que ela lutava pelos negros e gays eu me inspirei. Sou LGBT e a gente sabe a luta diária nesse Brasil, que é super preconceituoso. Então, tudo isso juntou esse amor e admiração que eu tenho por ela. Acho incrível ela sempre levantar essa bandeira maravilhosa", finalizou.



Nas ruas de Copacabana, a energia é contagiante enquanto fãs de diversos estados se preparam para uma noite que promete ser inesquecível. De vários pontos do país, eles viajaram com um objetivo em comum: presenciar o último show da "Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira de Madonna.

Diretamente de Crato, no Ceará, o autônomo Deiverson Braga, de 25 anos, não quis perder a chance de ver a Rainha do Pop. Mas não foi sozinho, não. Ele trouxe o namorado e até a sogra, Ivanilda Cavalcante, de 64 anos, todos fãs fervorosos da cantora. Juntos, gastaram cerca de 30 mil reais para realizar esse sonho, dividindo em doze vezes no cartão para facilitar. O grupo estava disposto a pagar o que fosse necessário para presenciar a rainha do pop ao vivo. Para essa família, não havia dúvidas: estar no show da Madonna era mais do que um desejo, era uma necessidade.

"Deixamos tudo pra trás, desmarcados tudo, falamos com chefe, mas a gente não podia perder uma oportunidade dessa, é algo histórico, queríamos muito fazer parte desse momento na vida da diva do pop. E o avião ainda atrasou, era pra sair um dia antes mas desistir jamais, por Madonna a gente faz tudo. Ela abraçou uma classe que sempre foi renegada e tenho muita afinidade com a história dela, a Madonna representa muita coisa. Esse show vai ser apoteótico, não consigo nem descrever a sensação de poder ver ela pessoalmente", ressaltou Deiverson.

Desde a confirmação da apresentação, os fãs têm demonstrado uma empolgação contagiante nas redes sociais, compartilhando expectativas, preparativos e até mesmo reencontros. Para muitos, este não é apenas um show, mas sim um momento de celebração e conexão com uma das maiores artistas da história da música. A expectativa é que o evento atraia 1,5 milhão de pessoas. O show promete ser um marco na história da carreira de 40 anos da cantora.

Direto do Aeroporto do Galeão para o Copacabana Palace, uma dupla de amigos argentinos não pôde conter sua empolgação ao chegar ao Rio. Com malas carregadas de entusiasmo e ansiedade, Yanina Corvalan, de 33 anos, e Mariano Alegre, de 35, viajaram de Buenos Aires apenas para assistir de perto o tão aguardado show. Fãs da cantora desde a infância, a dupla não mediu esforços para estar presente nesse momento especial. Juntos, desembolsaram cerca de 10 mil reais, mostrando que para os verdadeiros fãs, a oportunidade de ver a Rainha do Pop ao vivo é inestimável.

"Sou fã da Madonna desde pequena, meus pais eram fãs e passaram esse amor pra mim. Sou fanática e vim só pra isso. Vai ser uma apresentação histórica e pra assistir de perto, a gente gasta o que for preciso. Sei cantar todas as musicas e não vejo a hora dela subir no placo", enfatizou Yanina.

A técnica de enfermagem Cristiane Helena, de 51 anos, é daquelas fãs que não poupa esforços para expressar seu amor pela Madonna. Admiradora desde os 13 anos, a moradora de Caxias, na Baixada Fluminense, já estava sem voz de tanto gritar na esperança de chamar a atenção da diva e receber um simples "oi". Com uma energia contagiante e um amor incondicional pela artista, Cris afirma estar pronta para reviver a emoção de estar diante da sua maior inspiração mais uma vez.

"Eu fui em 1993 no Maracanã, vi ela de pertinho e foi maravilhoso. A Madonna escolheu estar aqui e fez questão de estar com o pessoal do Rio. Então, óbvio que vai ser um show histórico. Ela sempre foi uma mulher à frente do tempo dela, começou nos anos 70, 80 e apenas os homens eram figuras pop naquela época. A Madonna quebrou isso e foi uma das pioneiras a abrir portas, e todas que vieram depois devem muito à ela", disse Cris.

Provando ser um show grandioso, o palco da Rainha do Pop será o maior da turnê, com o dobro do tamanho dos usados em estádios e arenas. O evento ficará marcado como a maior apresentação da carreira artista. A quase três metros do chão, para permitir a visão do público que estiver na praia, o palco de Madonna terá 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e 18 metros até o teto. A cantora tem três passarelas por onde anda e dança durante a apresentação. A central tem 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada.

Haverá DJs tocando a partir das 19h. Às 20h, assume o DJ Diplo. O show da cantora deve terminar às 23h45. Esta será a quarta apresentação da artista no Brasil, na volta ao país após 12 anos. O espetáculo marca o encerramento da turnê "The Celebration Tour" em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora americana. O palco está sendo montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no Réveillon, e a apresentação tem previsão para começar entre 21h30 e 21h45. Para quem preferir evitar a multidão e apenas ouvir o show haverá torres de som atrás do palco.

O show deve movimentar a economia do Rio em R$ 293,4 milhões. O valor é 30 vezes maior do que os R$ 10 milhões investidos pela prefeitura do Rio em patrocínio. Os dados estão em um estudo feito por órgãos municipais. A pesquisa leva em consideração os gastos do público com alimentação, transporte, hospedagem e passagem aérea.

