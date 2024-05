Homem foi preso dentro da 41ª DP (Tanque) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 03/05/2024 12:16

Rio - Um homem foi preso, em flagrante, por ameaçar e tentar agredir os próprios pais dentro da 41ª DP (Tanque), na Zona Oeste.



Segundo a Polícia Civil, o casal havia comparecido à delegacia para registrar uma ocorrência de ameaça por parte do filho. Pouco antes, o agressor, que mora em Araruama, na Região dos Lagos, havia ligado, dizendo que viria ao Rio para bater no pai. O caso aconteceu na última na quarta-feira (1°).



Ainda de acordo com a corporação, ao saber que os pais - a mãe é cadeirante - tinham ido à distrital, o homem seguiu para o local aparentemente bêbado e sob o efeito de drogas.

Depois de tentar agredir o pai, foi contido pelos policiais e os desacatou.



O filho, que não teve identidade revelada, foi autuado pelos crimes de ameaça, tentativa de lesão corporal e resistência.