O rompimento da adutora trouxe transtornos para os moradores do bairro Xavantes - Reprodução

O rompimento da adutora trouxe transtornos para os moradores do bairro XavantesReprodução

Publicado 01/02/2024 14:12 | Atualizado 01/02/2024 14:14

Belford Roxo - A Águas do Rio identificou, na madrugada desta quinta-feira (01), por volta das 5h, o rompimento de uma adutora na Avenida Adamastor, no bairro Jardim Xavantes, em Belford Roxo, que deixou ruas e casas alagadas, causando transtornos para os moradores do via. A concessionária mobilizou seu efetivo operacional para realizar o reparo emergencial na tubulação de grande porte e profissionais da área de Responsabilidade Social para prestar apoio aos moradores da região.



Para realizar o conserto, foi necessário suspender o fornecimento de água tratada em partes dos municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias.



A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão do reparo, prevista até a manhã desta sexta-feira (02).

Regiões afetadas:



Duque de Caxias: Xerém, Vila Urussaí, Vila Santa Cruz, Vila Santa Alice, Vila Rosário, Vila Operária (Xerém), Vila Maria Helena, Vila Alzira, Vila Actura, Vila São Judas Tadeu, S Bonfim, Saracuruna, Santo Antônio, Santa Lúcia, Santa Cruz da Serra, Santa Cruz, P S Pedro, Parque Barão do Amapá, Parque Paulista, P J Pessoa, Pilar, Parque Vitória, Parque Panorama, Parque Eldorado, Parada Morabi, Parada Angélica, P Adelaide, N S do Carmo, Nova Campinas, Meio da Serra, Mantiquira, Lamarão, Jardim Primavera, Jardim Nat, Jardim Dayse, Jardim Anhangá, Jardim Ana Clara, Império, Guararapes, Figueira, Ferreira, Equitativa, C Madeira, Cidade Parque Paulista, Cidade dos Meninos, Chuno, Chácaras Rio – Petrópolis, Chácaras Arcampo, Capivari, Cângulo, Campos Elíseos, Barro Branco, Aviário e Amapá;

Belford Roxo: Lote XV, Vale do Ipê, Wona, Nova Aurora, Barro Vermelho, Santa Amélia, São Bernardo, Bom Pastor, Retiro Feliz.

A concessionária orienta clientes destas localidades a reservar a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento, e ressalta que segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.