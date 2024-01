Durante a reunião virtual, o prefeito Waguinho destacou que o município está com tudo organizado para a visita do presidente - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 30/01/2024 16:55

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), se reuniu virtualmente nesta terça-feira (30), em seu gabinete, com integrantes do cerimonial da Presidência da República para alinhar os últimos detalhes da visita do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), no próximo dia 6 de fevereiro, quando irá inaugurar a escola municipal Arthur Araújo Lula da Silva; lançar a pedra fundamental da nova sede do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e do Hospital Oncológico, além de receber um exemplar de material impresso com todos os projetos lançados pela Prefeitura para as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A reunião contou com a participação de secretários municipais e de representantes do parque industrial de Belford Roxo. A previsão é que o presidente chegue em Belford Roxo entre o meio-dia e 13h. Durante a reunião foi debatido qual será o trajeto da comitiva, local e almoço e horários de inauguração.

Os integrantes do cerimonial pediram informações da escola e do palco de 80 metros quadrados, que ficará no IFRJ, que acomodará as autoridades. Waguinho destacou que a escola está pronta e terá telas de led de 100 polegadas nos lugares dos quadros. “A escola, o Hospital do Câncer e o IFRJ são financiados com recursos federais que o presidente Lula liberou”, resumiu Waguinho, acrescentando ainda que o Governo Federal, em virtude das enchentes, liberou recursos para a construção de encostas. “Cadastramos uma série de obras de infraestrutura para o PAC. Na visita do presidente iremos entregar um material impresso com todos os nossos pedidos”, completou Waguinho.



Outro ponto destacado na reunião é a visita do presidente ao parque industrial de Belford Roxo. Há possibilidade de Lula e comitiva percorrerem rapidamente a área para verificarem a possibilidade da instalação de novas fábricas, gerando assim mais empregos para Belford Roxo.



Participaram da reunião os secretários Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos); Paulo Sérgio Luna (Conservação); André Rocha (Comunicação) e Andrew Renato (Casa Civil); além dos representantes do parque industrial de Belford Roxo: Ana Isabel dos Santos (gerente de relações industriais); Diogo Augusto (analista de relações com comunidade); e Weverson Farias (gerente da segurança).

Prefeito Waguinho, secretários e representantes do parque industrial de Belford Roxo alinharam detalhes da visita durante a reunião virtual Rafael Barreto / PMBR



Escola terá nove salas e telas interativas



A escola municipal Arthur Araújo Lula da Silva leva esse nome em homenagem ao neto do presidente Lula, que faleceu aos 7 anos, em 2019. A unidade terá nove salas climatizadas e telas interativas; laboratório de informática, biblioteca, bebedouros, sala dos professores, coordenação, direção e secretaria; refeitório amplo e banheiros; depósito; despensa; arquivo; cozinha; vestiários, quadra poliesportiva coberta e rampa de acessibilidade. Um busto de bronze em homenagem a Arthur será colocado no pátio.



A Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva é uma escola padrão que oferece espaços planejados para leitura, vídeo, informática, lazer e conforto e segurança para alunos e professores.



Escola técnica federal com dois pavimentos



Com mais de 500 mil habitantes, Belford Roxo conta com uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que funciona no bairro São Bernardo. A previsão de inauguração é para o segundo semestre. Além dos cursos existentes, serão oferecidos ainda administração e logística, além de graduação em algumas áreas. Os cursos atuais serão mantidos.



Waguinho acentuou que o presidente Lula irá inaugurar a escola, além de anunciar o lançamento da pedra fundamental do Hospital Oncológico e do IFRJ Rafael Barreto / PMBR



Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)



A secretaria de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios já elaborou os projetos que serão executados nas intervenções urbanísticas em diversos bairros, como por exemplo, Shangrilá, Itaipu, Santa Tereza, Prata, Andrade de Araújo, São Vicente e Bairro das Graças, entre outros. São obras de drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação, contenção de encostas (notadamente ao longo da Avenida Joaquim da Costa Lima), restauração e dragagem do leito do rio Botas (trecho) e construção de bacia, entre outras intervenções.



Parque industrial



Situado em uma área de aproximadamente dois milhões de metros quadrados em Belford Roxo, o parque industrial de Belford Roxo desativou boa parte de suas fábricas ao longo dos anos. Inaugurado pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek em 1958, o complexo chegou a gerar mais de dois mil empregos diretos, sendo boa parte para moradores de Belford Roxo.



Atento ao desenvolvimento da cidade, o prefeito Waguinho estuda apresentar à empresa uma proposta para reativar todo o parque industrial. A expectativa é gerar mais de 500 empregos.



Hospital Oncológico terá três centros cirúrgicos



