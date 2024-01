A normalização do fornecimento ocorrerá, de forma gradativa, em até 48 horas, após a conclusão do serviço - Divulgação / Arquivo / Águas do Rio

Publicado 29/01/2024 16:38 | Atualizado 29/01/2024 16:43

Belford Roxo - A Águas do Rio prorrogou por mais um dia a interrupção do fornecimento de água tratada em alguns bairros da Baixada Fluminense e na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro. O fornecimento segue interrompido, nesta segunda-feira (29), devido a uma ação de melhoria da concessionária que ocorre na Avenida Benjamin Pinto Dias, no Centro, de Belford Roxo.



Por conta da complexidade do serviço e das dificuldades encontradas durante a execução do trabalho, o prazo para término da atividade, iniciada no domingo (28), precisou ser ampliado até a manhã desta terça-feira (30). A normalização do fornecimento ocorrerá, de forma gradativa, em até 48 horas, após a conclusão do serviço.



Regiões afetadas:

•Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita e São João de Meriti



•Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro



•Caonze, Prata, Engenho Pequeno, Rancho Novo, Vila Operária, Jardim Tropical e Vila Nova, em Nova Iguaçu



A concessionária orienta aos clientes dessas localidades que reservem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, até a regularização do abastecimento, e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.