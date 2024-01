A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 28/01/2024 13:31

Belford Roxo – Dois traficantes foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã deste domingo (28), quando os agentes faziam patrulhamento na Rua Agaí, no bairro Hiterland. Com os presos, foram apreendidos: duas granadas; dois rádios transmissores; um aparelho celular; 256 embalagens com cocaína; e 102 embalagens com maconha.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).