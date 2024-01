A deputada federal Daniela do Waguinho visitou os Morros do Falcão e da Torre que receberão obras de contenção - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 26/01/2024 19:14 | Atualizado 26/01/2024 19:14

Belford Roxo - Força-tarefa em ação. Uma comitiva formada por secretários municipais do Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC) de Belford Roxo acompanharam na quinta-feira (26) a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho na visitação demais áreas que foram fortemente afetadas pelas chuvas.



Os primeiros locais críticos monitorados foram as encostas do Morro do Falcão, no bairro Andrade Araújo, e o Morro da Torre, em Vila Heliópolis, que receberão obras de contenção para proteger, resguardar os moradores e evitar desmoronamentos. Na sequência, a comitiva percorreu residências da rua Tailor e Estrada Xerém, no Xavantes, para tranquilizar e atender demandas das famílias belforroxenses.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus carneiro, conversaram com os moradores Rafael Barreto/PMBR



Impactos das chuvas



Impactos das chuvas



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho pontuou sobre as ações no município. "Reafirmo o compromisso para manter a segurança e o bem-estar da população. Todos os esforços estão voltados para minimizar os impactos das chuvas", frisou Daniela do Waguinho. "As áreas mais atingidas foram mapeadas e estão recebendo operações emergenciais para alcançar o maior número de pessoas da forma mais eficaz possível", complementou o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, ao lado da equipe técnica da Defesa Civil.

Daniela do Waguinho e a subsecretária de Obras, Ana Titonel, conversam com um morador da Rua Maria Tibúrcia, em Andrade Araújo Rafael Barreto/PMBR



Estiveram presentes os secretários Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), André Rocha (Comunicação Social), Marcelo Machado (Transporte) e Paulo Sérgio Luna (Conservação), além de Ana Titonel (subsecretária de Obras) e Marcelo Pereira (secretário especial de Defesa Civil).