A médica Marinéia de Sousa Moreira, especialista no tratamento da hanseníase no município, esteve na ação realizando os atendimentos primáriosKristian Amarante/PMBR

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, por meio da Secretaria Executiva de Vigilância Epidemiológica, realizou nesta quarta-feira (24), uma ação de combate e prevenção à Hanseníase, na Praça Eliaquim Batista, no Centro. Esse evento faz parte da campanha "Janeiro Roxo", que é mês de conscientização e combate à doença.



A hanseníase, é uma doença infectocontagiosa que lesiona os nervos periféricos, diminui a sensibilidade da pele e pode causar manchas esbranquiçadas em áreas como mãos, pés e olhos. Ela é transmitida pela respiração de uma pessoa doente sem tratamento. Normalmente com um contato íntimo e prolongado, como familiares e amigos que dividem a mesma casa. Se a pele apresentar esses sintomas, é importante que a pessoa vá até a Unidade de Saúde mais próxima para fazer o diagnóstico.



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, explicou como foi a ação. “Aqui é feito o primeiro contato com o paciente que suspeita de hanseníase. A equipe especialista faz o diagnóstico primário e encaminha para o ambulatório, no caso, a Unidade de Saúde mais próxima da residência da pessoa”, disse Christian.



Atendimentos primários



A médica Marinéia de Sousa Moreira, especialista no tratamento da hanseníase no município, esteve na ação realizando os atendimentos primários. “É importante, porque muitas das vezes as pessoas desconhecem os sinais dos sistemas da doença. Então é uma oportunidade que nós temos de intensificar as ações de combate à doença. Estamos fazendo diagnósticos, daquilo que conhecemos. Então a informação é fundamental”, frisou Marinéia.

A aposentada e moradora do bairro Bom Pastor, Maria de Assunção, 64 anos, visitou a tenda para fazer avaliação de uma mancha na pele. "Eu precisava de uma dermatologista porque eu tinha uma manchinha no corpo. Então, passei pela doutora e ela já me deu o encaminhamento para fazer os exames e marcar consulta", disse Maria. "É importante que tenhamos ações assim porque às vezes é difícil ter que ir a algum lugar para marcar consulta. Aqui foi rápido. Cheguei, fiz a avaliação e pronto", concluiu a moradora de Bom Pastor.