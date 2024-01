O pré-vestibular do Cecierj oferece 5.375 vagas na modalidade presencial. Noventa são para Belford Roxo - Divulgação / Cecierj

O pré-vestibular do Cecierj oferece 5.375 vagas na modalidade presencial. Noventa são para Belford RoxoDivulgação / Cecierj

Publicado 24/01/2024 15:59

Belford Roxo - O Pré-Vestibular Social Cecierj 2024 está com inscrições abertas, para atender aos candidatos que desejam se preparar para o Enem, Vestibular Cederj e outros vestibulares. Serão 90 vagas disponibilizadas para o município de Belford Roxo, somente na modalidade presencial às terças e quintas-feiras, de 13h30 às 17h40. Ao todo, serão mais de oito mil vagas, sendo 5.375 na modalidade presencial, distribuídas em 45 pontos em todos o estado, e três mil para a on-line.Os documentos obrigatórios para inscrição são: Identidade, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de cadastro único atualizado (não obrigatório), que pode ser obtido na página https://cadunico.dataprev.gov.br . Não serão aceitas inscrições de candidatos menores de 18 anos sem o envio dos contatos de um responsável.Tanto a inscrição, quanto as aulas, serão gratuitas e poderão ser feitas até 14 de março na página: https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/ . Podem se inscrever os estudantes que, em 2024, estiverem matriculados no último ano do ensino médio em instituições de ensino públicas ou particulares e os que já tenham concluído. As aulas começam no dia 6 de abril e terminam 7 de dezembro de 2024.