A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão dos serviços, prevista a partir do período da noite desta terça-feira - Divulgação / Arquivo

A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão dos serviços, prevista a partir do período da noite desta terça-feiraDivulgação / Arquivo

Publicado 23/01/2024 12:49 | Atualizado 23/01/2024 13:06

Belford Roxo - A Águas do Rio interrompeu nesta terça-feira (23) o fornecimento de água tratada em 12 bairros de Belford Roxo, para viabilizar a execução de dois reparos na rede de distribuição.



Regiões afetadas: Castelar, Heliópolis, Maringá, Nova Aurora, Piam, Recantus, Retiro da Imprensa, São Francisco de Asis, São Vicente, Shangri-lá, Vila Entre Rios e Xavantes

A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão dos serviços, prevista a partir do período da noite desta terça-feira (23).

A concessionária orienta os clientes destas localidades a reservar a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento, e reforça que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.