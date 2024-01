Leonam Ramos e Ludmyla Paaltiel defenderão as cores da Inocentes de Belford Roxo pela primeira vez na Sapucaí pela Série Ouro - DIvulgação

Leonam Ramos e Ludmyla Paaltiel defenderão as cores da Inocentes de Belford Roxo pela primeira vez na Sapucaí pela Série OuroDIvulgação

Publicado 22/01/2024 14:23 | Atualizado 22/01/2024 16:19

Belford Roxo - Ludmyla Paaltiel fará sua estreia na Marquês de Sapucaí na Inocentes de Belford Roxo, ao lado de Leonam Ramos, como novo terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola de samba belforroxense. A jovem é oriunda do Projeto de Mestre-Sala Porta-Bandeira e Porta-Estandarte do Manoel Dionísio e de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Mangueira, coordenado por Matheus Olivério.

Em 2023, ministrou aulas de dança para mestre sala e porta-bandeira na UNIRIO e assumiu o primeiro pavilhão da Associação dos Diretores de Harmonia do Estado do Rio de Janeiro. É também, defensora do primeiro pavilhão da Escola de Samba Siri de Ramos.



"Estamos muito felizes, pois vamos desfilar pela primeira vez juntos, na Sapucaí, em uma agremiação de grande porte, que tem uma comunidade valente e cheia de garra. Agradecemos a diretoria pelo convite e prometemos defender as cores vermelho, azul e branca do nosso pavilhão com orgulho", declararam emocionados Ludmyla e Leonam.



Leonam Ramos é oriundo do Projeto do Manoel Dionísio, em seguida passou pelos projetos Minueto do Samba e da Mangueira. Em sua trajetória passou por diversas escolas mirins. No Grupo de Acesso defendeu o pavilhão do Arranco do Engenho de Dentro, Em Cima da Hora e atualmente é o terceiro mestre-sala do Salgueiro. Este será o primeiro ano do casal na Caçulinha da Baixada.



A Inocentes de Belford Roxo será a quarta escola de samba, da Série Ouro, da LigaRJ, a se apresentar na sexta-Feira de Carnaval (09/02). O enredo é "Debret pintou. Camelô gritou: Compre 2, leve 3!Tudo para agradar o freguês", dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros.