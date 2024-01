A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 20/01/2024 16:32

Belford Roxo - Dois traficantes que estavam com drogas, foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na madrugada deste sábado (20), na Estrada da Conceição, com Rua Rio de Janeiro, no bairro Santa Teresa. Com os presos foram apreendidos: 53 papelotes de skank; 86 cápsulas de cocaína; 01 Rádio Transmissor; 01 Aparelho Celular; e 01 Bolsa.



Os presos, sendo um deles com sete anotações criminais, foram conduzidos com todo o material apreendido para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 39° BPM PMERJ (@39bpm_pmerj)