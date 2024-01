Rafael Almada e prefeito Waguinho celebram o acordo para a construção do novo prédio do IFRJ - Rafael Barreto / PMBR

Rafael Almada e prefeito Waguinho celebram o acordo para a construção do novo prédio do IFRJRafael Barreto / PMBR

Publicado 19/01/2024 16:10

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), se reuniu nesta sexta-feira (19), em seu gabinete, com o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael Almada. Eles assinaram o termo de cooperação para a construção do novo prédio do Campus Belford Roxo do IFRJ, no bairro São Bernardo. A unidade funciona em um espaço provisório e atende a mais de dois mil alunos. No dia 6 de fevereiro, o presidente Lula estará no município para fazer o anúncio da construção.

No local serão oferecidos, inicialmente, cursos de administração e logística, além de graduação em algumas áreas. Os cursos atuais serão mantidos. A previsão de inauguração é para o segundo semestre deste ano.

O prefeito Waguinho e o reitor do IFRJ, Rafael Almada, comemoraram o acordo Rafael Barreto / PMBR



Waguinho e Rafael Almada deixaram acertado o acordo, que possibilitará a entrega do novo prédio (que terá dois pavimentos, salas de aula, auditório e biblioteca) ainda no segundo semestre. O prefeito lembrou do apoio que vem recebendo do presidente Lula e acentuou a importância do IFRJ para o município. "Nossos jovens não precisarão ir mais para outras cidades em busca de ensino profissionalizante. Essa parceria com o governo federal é fundamental para que Belford Roxo tenha a tão sonhada escola técnica de forma definitiva ", frisou Waguinho, destacando que já construiu 24 escolas municipais.

O reitor do IFRJ, Rafael Almada assina o termo de cooperação da instituição com a Prefeitura Rafael Barreto / PMBR



O reitor Rafael Almada destacou a sensibilidade do prefeito Waguinho e acentuou que o acordo irá facilitar e acelerar o processo de licitação para a construção do novo prédio, que irá ampliar o atendimento com mais cursos. "A solução foi encontrada e agora iremos partir para agilizar a licitação. Com o novo prédio poderemos também oferecer cursos de graduação e beneficiar muitos jovens com acesso a um ensino técnico de qualidade", resumiu Rafael Almada, ao lado do diretor do IFRJ de Belford Roxo, Márcio Franklin.

O reitor do IFRJ, Rafael Almada, explica o termo de cooperação assinado com a Prefeitura Rafael Barreto / PMBR



Participaram ainda da reunião secretários municipais, subprocuradores, pessoal de apoio técnico e o vereador Jacó.

Rafael Almada, Waguinho, representante do IFRJ e integrantes do governo comemoram o acordo Rafael Barreto / PMBR