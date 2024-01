Os guardas municipais Valdenir Raymundo e Angélica Paes participaram da prisão do agressor - Divulgação / PMBR

Publicado 18/01/2024 16:28 | Atualizado 18/01/2024 16:35

Belford Roxo - Os agentes da Secretaria de Segurança Pública de Belford Roxo, em conjunto com a Guarda Municipal, receberam nesta quarta-feira (17), da dona de casa R., de 60 anos, a informação de que estava sendo vítima de maus-tratos. Na Praça de Heliópolis, eles fizeram contato com o supervisor de dia que acionou uma viatura



Após ouvirem a história da dona de casa, os guardas da viatura Maria da Penha a levaram ao Hospital, onde ela foi atendida pelos médicos e por uma assistente social que ficaram a par do caso. Medicada, a senhora foi encaminhada à delegacia e relatou que estava sendo vítima de maus tratos, cárcere privado, violência psicológica, sexual e agressões físicas.

A senhora agredida foi levada por pela viatura Maria da Penha para fazer exame de corpo de delito Divulgação / PMBR



Os policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) foram à casa do agressor e prenderam em flagrante Rodrigo Cunha Cardoso, 42 anos, o homem indicado como agressor.



Nos Atos Oficiais do município, o secretário municipal de Segurança, Luciano Arigone, publicou um elogio e parabenizou os guardas municipais Angélica Paes de Souza, Dalmir César da Silva Monteiro, Marcos Túlio Silveira Santos e Valdenir Raymundo de Paula, e também os assessores de serviço Jonas Vieira de Melo e Thales Cardoso Muniz.

