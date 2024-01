A beldade Malu Torres conta com a ajuda do renomado coreógrafo Carlinhos do Salgueiro na preparação para o Carnaval 2024 - Divulgação

Publicado 18/01/2024 00:47

Belford Roxo - A Rainha de Bateria da Inocentes de Belford Roxo, Malu Torres, segue a todo vapor na preparação para os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no próximo mês. Para o Carnaval de 2024, ela virá pelo segundo ano consecutivo reinando à frente dos ritmistas da Cadência da Baixada, que não poupam elogios a rainha.

“A Malu dispensa comentários, ela está sempre presente, e fazendo o possível pra oferecer o melhor pra gente, além de tirar onda no samba e se arriscar em alguns instrumentos” disse Leandro, que é ritmista da Inocentes há mais de 10 anos.

A beldade e empresária, que revelou ser extremamente perfeccionista, conta com a ajuda do renomado coreógrafo Carlinhos do Salgueiro, responsável pela recém inaugurada “CASA DO SAMBA”, um estúdio de dança destinado a preparação de rainhas de bateria e musas das escolas de samba.

“O Carlinhos é maravilhoso, eu sou fã! A minha preparação não poderia ser ministrada por outra pessoa, está sendo incrível, e me sinto a cada aula mais segura e pronta pra arrebentar na Sapucaí!” confessa a rainha.

A Inocentes de Belford Roxo será a quarta escola a desfilar, na sexta-feira de carnaval (09/02), com o enredo “Debret Pintou, Camelô Gritou: "Compre 2, Leve 3!" Tudo Para Agradar o Freguês”, desenvolvido pelos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Antônio Falleiros.