Com o criminoso foram apreendidos duas pistolas, carregadores e munições - Divulgação / Pcerj

Publicado 17/01/2024 13:29 | Atualizado 17/01/2024 13:30

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta terça-feira (16), um homem apontado como líder de uma milícia que atua na região de Itaipu, em Belford Roxo. Com o criminoso foram apreendidos duas pistolas, carregadores e munições.

De acordo com as investigações, o miliciano foi monitorado e capturado no bairro Vila Tamoios, em Belford Roxo. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

As investigações continuam para identificar e prender demais integrantes da organização criminosa.