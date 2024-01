Os policiais civis apreenderam com o miliciano uma pistola e dez munições. Ele foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - Divulgação / Pcerj

Publicado 17/01/2024 12:23 | Atualizado 17/01/2024 12:29

Belford Roxo - Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam, nesta terça-feira (16), um miliciano que atua em Belford Roxo. Ele foi preso no Distrito de Tinguá, em Nova Iguaçu. De acordo com as investigações, o homem tem diversas anotações criminais e já foi preso em flagrante, em 2022, no bairro Engenho Pequeno, também em solo iguaçuano.

Na ocasião, ele portava um veículo roubado, munições, porretes e cadernos com anotações das extorsões que foram praticadas pelo grupo.



Na ação desta terça (16), os policiais civis apreenderam uma pistola e dez munições com o miliciano. Ele foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Contra ele também foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio, cometido em abril de 2023.