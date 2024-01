Os produtos serão entregues prioritariamente na região servida pelo Ramal Belford Roxo - Divulgação

Os produtos serão entregues prioritariamente na região servida pelo Ramal Belford RoxoDivulgação

Publicado 16/01/2024 11:49

Belford Roxo - A Supervia, em parceria com a LBV, o Supermercado Zona Sul e a Super Rádio Brasil AM 940, distribuirá sete mil litros de água potável, mil litros de água sanitária e uma tonelada de detergente às vítimas do temporal que atingiu o Rio de Janeiro no último sábado (13). Os produtos serão entregues prioritariamente na região servida pelo Ramal Belford Roxo.

A ação começa nesta terça-feira (16) com entregas à Prefeitura de Belford Roxo e as lideranças comunitárias de localidades vizinhas à malha férrea do ramal Belford Roxo, uma das áreas mais impactadas pelas chuvas.

Além disso, haverá um ponto de recolhimento de doações na agência da estação Central do Brasil, de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 22h30, sábados, das 4h30 às 21h e aos domingos, entre 5h30 e 20h30.

A ideia é que os passageiros que quiserem ajudar as famílias atingidas pela tragédia possam entregar alimentos não perecíveis (principalmente leite em pó), e material de higiene pessoal e limpeza, que serão distribuídos por meio da via férrea.

As doações serão recebidas até o dia 02 de fevereiro.