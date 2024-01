Os alunos matriculados na EJA recebem todo o material didático necessário para as aulas - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 15/01/2024 12:14

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo (Semed), recebe até 31 de janeiro, as novas matrículas para Educação de Jovens e Adultos (EJA-2024), programa que visa dar uma nova oportunidade para quem quer retomar os estudos. Em 2023, mais de 2.000 estudantes voltaram às salas de aulas através do programa. As matrículas podem ser feitas das 11h às 17h, nas secretarias escolares das 12 unidades que oferecem a EJA (veja lista abaixo).



Para efetivar a matrícula, alunos maiores de 15 anos devem apresentar os seguintes documentos: uma pasta Modelo 17 (própria para cadastramento dos estudantes), cópias e originais da certidão de nascimento/casamento, RG, CPF, comprovante de residência, três fotos 3×4, cartão do SUS, informar tipo sanguíneo e Histórico Escolar e/ou Declaração de Transferência atualizada que conste a escolaridade do aluno. Já para estudantes menores de 18 anos, além do comparecimento do responsável à escola, é preciso levar a identidade e o CPF (originais e cópias).

As matrículas podem ser feitas nas secretarias escolares das 12 unidades que oferecem a EJA Rafael Barreto / PMBR



A Coordenadora Municipal da EJA, professora Michele Castro, destacou que o programa é mais que uma nova chance para se concluir o ensino formal, é um espaço de transformação para muitos cidadãos e cidadãs. “Com a EJA valorizamos as vivências, potencializamos o protagonismo dos alunos e promovemos a representatividade, a empatia e a compreensão de diferentes perspectivas. A educação transforma vidas!”, declarou a coordenadora da EJA/Semed. Para mais informações, consulte a Central de Matrículas da Prefeitura pelo telefone (whatsApp): (21) 966495788.



Veja a lista com o endereço das escolas que promovem a EJA



Subprefeitura de Areia Branca:



· E. M. Albert Sabin Piam – Rua Celi, s/nº;



· E. M. Professor Paris – Centro – Rua Padre José Beste, 341;



· E. M. Heliópolis – Heliópolis – Rua Nogueira Braga, s/n;



Subprefeitura Jardim Redentor



· E. M. E. J. A. Maria Lucia Sindra Soares (Semi presencial) - Heliópolis – Rua Doutor Farrula - Nº 01



· E. M. Manoel Gomes – São Bernardo – Avenida Joaquim da Costa Lima, s/n;



Subprefeitura de Nova Aurora



· E. M. José Pinto Teixeira – Recantus – Rua dos Advogados, 120;



· E. M. Miguel Ângelo Leone – Xavantes – Rua Taquara, 774;



· E. M. Rudá Iguatemi Villanova – Nova Aurora – Avenida da Glória, s/n;



Subprefeitura de Lote XV



· E. M. Alcides Freitas – Parque Amorim, Rua Manoel de Sá, 350;



· E. M. Jardim Gláucia – Jardim Gláucia – Rua Péricles, 15;



· E. M. São Bento – Wona – Rua Mara, s/n;



Subprefeitura de Parque São José



