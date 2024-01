Belford Roxo - Investindo em um futuro melhor. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, segue fazendo um grande trabalho de infraestrutura nos bairros Parque Suécia e Parque Fluminense. Os secretários municipais Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Igo Menezes (Meio Ambiente e Sustentabilidade) realizaram uma visita técnica nas obras da região.

Igo Menezes e Matheus Carneiro vistoriaram as obras da encosta do Parque São José Rafael Barreto/PMBR

Na rua Teresinha Fernandez, equipes avançam na construção de um muro de contenção com solo grampeado e cortina atirantada para garantir a segurança contra deslizamentos e desmoronamentos na encosta. Já a rua Teresa está recebendo a construção de uma escadaria de concreto com mais de 50 metros de extensão para ligar as ruas Águia Branca e Emílio Fernandes, além de canaletas e jardineiras.Na Avenida General Carlos Marciano de Medeiros, no bairro Parque Fluminense, os secretários acompanharam o andamento das obras de revitalização no campo do Rodo, que também contará com uma praça com quadra poliesportiva, pista de caminhada e quiosque. Novos bancos e uma academia completa já foram implementados no local.Matheus Carneiro, secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, liderou a visita das intervenções. “Essas obras representam um marco significativo na cidade trazendo conforto, segurança e lazer. Nossa gestão segue empenhada em levar dignidade e desenvolvimento para a população”, ressaltou Matheus.