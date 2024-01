A criançada se divertiu em diversas brincadeiras, incluindo o futebol de sabão - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 11/01/2024 17:53

Belford Roxo - Janeiro é mês de férias, animação e muitas brincadeiras. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, está realizando a quarta edição da Colônia de Férias em seis escolas municipais, o CIEP Municipalizado Constantino Reis e 14 creches conveniadas. Os secretários municipais Denis Macedo (Educação) e Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) visitaram três unidades de ensino que estão garantindo a diversão das crianças nas escolas.



O projeto Colônia de Férias acontecerá até o dia 26 de janeiro com jogos, brinquedos e brincadeiras, atividades de pintura, oficinas, esportes, rodas de leitura e contação de histórias. Além disso, todos os participantes também recebem alimentação nas unidades.



Secretário Matheus Carneiro observa alunos jogando xadrez durante a colônia de férias Rafael Barreto/PMBR

Durante a visita nas escolas municipais Professora Maria das Dores Fujji, Rudá Iguatemi Villanova e Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin, os secretários interagiram com as centenas de alunos da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental que aproveitaram da programação repleta de atividades recreativas, esportivas e culturais.



Valorização da educação



O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, enfatizou o compromisso com o bem-estar dos alunos. “Nossa Colônia de Férias é um sucesso em toda cidade. Seguimos valorizando o desenvolvimento da juventude que pode aproveitar a estrutura das unidades para momentos de diversão, aprendizado e integração”, contou Denis. “É com imensa satisfação que proporcionamos mais uma edição especial de valorização da educação em todas dimensões”, completou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

A aluna Rafaela Rodrigues se divertiu e adorou brincar de futebol de sabão Rafael Barreto/PMBR



A aluna do quinto ano, Rafaela Rodrigues, de 12 anos, comentou empolgada sobre as férias. "Amei todas as atividades com os professores, meu brinquedo preferido foi o futebol de sabão. Esses dias estão sendo maravilhosos", contou Rafaela. "Já brincamos muito, ouvimos histórias e agora estamos jogando xadrez", acrescentaram as amigas Fernanda Silva e Rebeca Conceição, ambas de 9 anos, enquanto jogavam uma partida.

Secretários Matheus Carneiro e Denis Macedo na colônia de férias da Rudá Iguatemi Rafael Barreto/PMBR