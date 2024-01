O secretário Igo Menezes, o prefeito Waguinho e o diretor de Furnas, Francisco José Arteiro assinaram o termo de compensação ambiental - Rafael Barreto/PMBR

O secretário Igo Menezes, o prefeito Waguinho e o diretor de Furnas, Francisco José Arteiro assinaram o termo de compensação ambientalRafael Barreto/PMBR

Publicado 10/01/2024 17:32

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo e a empresa Furnas assinaram nesta quarta-feira (10), o Termo de Compensação Ambiental para o plantio de três mil árvores no município. O termo é uma medida compensatória da operação da Subestação São José, na Estrada do Sarapuí. O projeto prevê o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica medindo, em média, 1,80 metro, e começarão a ser plantadas em todos os bairros a partir de fevereiro.

O diretor de Furnas, Francisco José, o secretário Igo e o prefeito Waguinho firmaram um acordo para o plantio de 3 mil árvores Rafael Barreto/PMBR

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Igo Menezes, as espécies relacionadas no termo de compensação são de raízes profundas e não irão destruir as calçadas e as rede de manilhas. O objetivo do plantio é mitigar os efeitos do calor. Dentre as espécies estão: ipê amarelo, manacá da serra, pata-de-vaca, quaresmeira e jacarandá, entre outras. “O projeto de replantio, que começa em fevereiro, irá alcançar todos os bairros. Em breve teremos um município com menos calor e com um bonito visual paisagístico”, argumentou Igo, destacando que as árvores não são frutíferas e serão podadas regularmente.