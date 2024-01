Sara foi arrastada pela água quando caiu no Rio Botas em Heliópolis - Reprodução

Publicado 09/01/2024 10:14 | Atualizado 09/01/2024 12:58

Belford Roxo - Uma jovem, Sara Gomes de Souza, de 18 anos, morreu após cair no Rio Botas e ter sido arrastada pela força da água de uma tubulação que se rompeu no último sábado (06), no bairro Heliópolis, em Belford Roxo. Com a força da água da tubulação dentro do rio, a menina que estava na margem e se desequilibrou, acabou sendo levada para dentro do Rio Botas. Sara foi resgatada ainda com vida, e conduzida para o Hospital Municipal de Belford Roxo, mas acabou não resistindo.



Segundo moradores que presenciaram a queda da jovem, que teria ido ao local buscar água junto com outros amigos, já que o bairro de Heliópolis sofre com a falta de água há três dias, a força da correnteza da água do Rio Botas impediu que a jovem conseguisse sair do rio. Sara foi resgatada por técnicos da Águas do Rio que realizavam um trabalho em outra tubulação próximo ao local.



A Prefeitura de Belford Roxo informou que Sara deu entrada no Hospital Municipal de Belford Roxo com parada cardiorrespiratória e que recebeu os primeiros socorros.

Tubulação rompida no bairro Heliópolis que arrastou a jovem para dentro do Rio Botas Reprodução / Redes Sociais



NOTA PREFEITURA DE BELFORD ROXO



"A Prefeitura de Belford Roxo informa que a vítima, Sara Gomes de Souza, 18 anos, deu entrada no Hospital Municipal com parada cardiorrespiratória. Ela recebeu os primeiros socorros e foi intubada, mas não resistiu e morreu às 23h50. O corpo está no IML de Nova Iguaçu.

Cabe ressaltar que a distribuição de água e manutenção da tubulação são de responsabilidade da empresa Águas do Rio".

Cabe ressaltar que a distribuição de água e manutenção da tubulação são de responsabilidade da empresa Águas do Rio”.



Nota da Águas do Rio



"A Águas do Rio lamenta o ocorrido e esclarece que o fato não aconteceu no local onde uma equipe estava trabalhando.



Os técnicos da concessionária atuavam em um reparo em Heliópolis, Belford Roxo, na Baixada Fluminense, quando ouviram pedidos de socorro de pessoas que estavam às margens do Rio Botas. Os funcionários entraram no rio, realizaram o resgate e prestaram socorro."