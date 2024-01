Rick Chesther se tornou um influencer e palestrante de muito sucesso no país e nos Estados Unidos - Divulgação

Publicado 07/01/2024 16:13

Belford Roxo - A presidência e toda diretoria da Inocentes de Belford Roxo ficou muito honrada com a publicação do digital influencer e palestrante Rick Chesther em sua página no Instagram , no dia 15 de dezembro, em agradecimento a agremiação sobre a homenagem aos camelôs, no enredo de 2024, “Debret pintou. Camelô gritou: Compre 2 leve 3! Tudo para agradar o freguês”, dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros.