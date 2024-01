Vigilância Sanitária de Belford Roxo interditou açougue por vender mercadoria imprópria - Divulgação / PMBR

Publicado 05/01/2024 18:05

Belford Roxo - Na tarde desta quarta-feira (04), os Policiais Civis da 54ª Delegacia Policial (Belford Roxo), com apoio da Vigilância Sanitária de Belford Roxo, interditaram um açougue no Parque São Vicente. Funcionário e proprietário do açougue foram conduzidos à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) por venderem mercadoria imprópria para consumo, onde ficarão à disposição da Justiça.



A 54ª DP recebeu denúncias relatando que o açougue, localizado na rua Concílio Ecumênico, no Parque São Vicente, vendia carnes com valores muito abaixo do mercado e que o local emanava um odor de carne estragada e impróprias para o consumo. As autoridades policiais foram ao local averiguar a situação e puderam confirmar as acusações contra o estabelecimento, comprovando que o espaço era um açougue clandestino que atuava sem qualquer autorização necessária.

As autoridades policiais solicitaram o apoio da Vigilância Sanitária de Belford Roxo, para ajudar com a perícia criminal do local. Foram encontradas carnes em processo de decomposição e carnes acondicionadas de forma imprópria. Cerca de 35 quilos de carnes foram descartadas. As autoridades policiais solicitaram o apoio da Vigilância Sanitária de Belford Roxo, para ajudar com a perícia criminal do local. Foram encontradas carnes em processo de decomposição e carnes acondicionadas de forma imprópria. Cerca de 35 quilos de carnes foram descartadas.

O superintendente municipal de Vigilância em Saúde e Ambiental, José Carlos Fernandes, destacou a importância das operações. "Nosso trabalho é de proteger e promover a saúde na cidade. As intervenções fazem parte das ações de fiscalização e nessa operação trabalhamos em parceria com a Policial Civil”, frisou José Carlos. “Estamos nas ruas diariamente com profissionais capacitados para agir em prol da população”, acrescentou o superintendente municipal de Fiscalização Sanitária, Marcos Antônio Domingues.

