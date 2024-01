As crianças poderão se divertir com jogos, brincadeiras, oficinas e muitas outras atividades - Rafael Barreto / PMBR

As crianças poderão se divertir com jogos, brincadeiras, oficinas e muitas outras atividadesRafael Barreto / PMBR

Publicado 04/01/2024 18:00

Belford Roxo - Começa na próxima segunda-feira (08), a Colônia de Férias promovida pela Secretaria de Educação de Belford Roxo (Semed) para alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Até o dia 26 de janeiro, 21 unidades de ensino estarão de portas abertas para a criançada se divertir enquanto aguardam o retorno às salas de aula. Seis escolas municipais, o CIEP Municipalizado Constantino Reis e 14 creches conveniadas estarão mobilizadas até o dia 26 com jogos, brincadeiras, atividades de pintura, oficinas, rodas de leitura e contação de histórias.



Alunos da rede municipal de ensino poderão participar da Colônia de Férias, através de inscrição presencial na unidade participante desejável e a presença do responsável. No ato da inscrição é necessário apresentar informações como nome, matrícula e escola que está matriculado.

Na edição de 2023, o secretário Denis Macedo interagiu com as crianças da Colônia de Férias na escola municipal Manoel Gomes Rafael Barreto / PMBR



O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, ressaltou sobre o quarto ano do projeto na cidade. “As crianças e jovens precisam desse momento com diversas atividades lúdicas que promovem o trabalho em equipe, comunicação, criatividade e outras habilidades importantes”, completou Denis. O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, ressaltou sobre o quarto ano do projeto na cidade. “As crianças e jovens precisam desse momento com diversas atividades lúdicas que promovem o trabalho em equipe, comunicação, criatividade e outras habilidades importantes”, completou Denis.

21 unidades de ensino estarão de portas abertas com a Colônia de Férias Rafael Barreto / PMBR



Lista das unidades participantes:



Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin



Escola Municipal Manoel Gomes



Escola Municipal Jorge Ayres de Lima



Escola Municipal Professora Maria das Dores Fujji



Escola Municipal Ruda Iguatemi Villanova



Escola Municipal Belford Roxo



Ciep Municipalizado Constantino Reis



Associação Comunitária da Cidadania Fluminense - Matriz



Associação Comunitária da Cidadania Fluminense - Filial



Escola Tia Aline - Matriz



Escola Tia Aline - Filial 2



Escola Tia Aline - Filial 3



Beneficente Vida e Amor - Matriz



Beneficente Vida e Amor - Filial



Centro Comunitário Alegria do Saber



Instituto São Sebastião - Matriz



Instituto São Sebastião - Filial



Instituto Estrela Azul



Fundação Escola Solidária



Instituto Pedro Lucas



Instituto Luz e Vida Escola Municipal de Educação Especial Albert SabinEscola Municipal Manoel GomesEscola Municipal Jorge Ayres de LimaEscola Municipal Professora Maria das Dores FujjiEscola Municipal Ruda Iguatemi VillanovaEscola Municipal Belford RoxoCiep Municipalizado Constantino ReisAssociação Comunitária da Cidadania Fluminense - MatrizAssociação Comunitária da Cidadania Fluminense - FilialEscola Tia Aline - MatrizEscola Tia Aline - Filial 2Escola Tia Aline - Filial 3Beneficente Vida e Amor - MatrizBeneficente Vida e Amor - FilialCentro Comunitário Alegria do SaberInstituto São Sebastião - MatrizInstituto São Sebastião - FilialInstituto Estrela AzulFundação Escola SolidáriaInstituto Pedro LucasInstituto Luz e Vida