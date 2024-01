De acordo com o agente Heitor, a comunidade vai ser mais receptiva e segura com o trabalho das equipes nas ruas - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 04/01/2024 17:16 | Atualizado 04/01/2024 17:21

Belford Roxo - Na manhã desta quinta-feira (04), a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde promoveu a entrega de novos uniformes aos agentes comunitários de saúde (ACS). As entregas aconteceram na sede da Secretaria de Saúde, no Centro, para 420 profissionais.



Também foi feito um recadastramento, em parceria com o Recursos Humanos da própria Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é enviar as informações necessárias para a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia realizar a confecção dos crachás dos servidores.

A agente Mercês (centro) recebe o novo uniforme do coordenador dos Agentes Comunitários de Saúde, Admilson Figueiredo (dir) Rafael Barreto / PMBR



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, ressaltou o aumento no número de profissionais e da área de cobertura. “Criamos 20 novas equipes para acolher mais famílias e ampliar os benefícios”, compartilhou. “Cerca de 90 mil pessoas serão cadastradas com o aumento dos índices de cobertura da Estratégia de Saúde da Família no município”, concluiu Christian.



Identificação e segurança



O coordenador municipal dos Agentes Comunitários de Saúde, Admilson Figueiredo, explicou sobre a importância dos novos uniformes. “Os profissionais precisam ser identificados nos territórios e nas unidades atuantes, porque o trabalho deles exige atividades presenciais nos domicílios das famílias”, resumiu Admilson. O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, ressaltou o aumento no número de profissionais e da área de cobertura. “Criamos 20 novas equipes para acolher mais famílias e ampliar os benefícios”, compartilhou. “Cerca de 90 mil pessoas serão cadastradas com o aumento dos índices de cobertura da Estratégia de Saúde da Família no município”, concluiu Christian.O coordenador municipal dos Agentes Comunitários de Saúde, Admilson Figueiredo, explicou sobre a importância dos novos uniformes. “Os profissionais precisam ser identificados nos territórios e nas unidades atuantes, porque o trabalho deles exige atividades presenciais nos domicílios das famílias”, resumiu Admilson.

Cerca de 420 profissionais receberam os novos uniformes na sede da Secretaria da Saúde de Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR



"Além da segurança, a identificação é o principal fator para que a população possa nos reconhecer quando estivermos prestando os nossos serviços”, relatou a agente Mercês da Costa, de 35 anos. "A comunidade será mais receptiva e vai gerar uma confiança maior no trabalho das equipes, com esse abraço da população”, afirmou o agente Heitor Alves, de 29 anos, com o novo uniforme em mãos. "Além da segurança, a identificação é o principal fator para que a população possa nos reconhecer quando estivermos prestando os nossos serviços”, relatou a agente Mercês da Costa, de 35 anos. "A comunidade será mais receptiva e vai gerar uma confiança maior no trabalho das equipes, com esse abraço da população”, afirmou o agente Heitor Alves, de 29 anos, com o novo uniforme em mãos.