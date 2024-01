uma oficina mecânica clandestina utilizada para o desmanche de carros também foi fechada pelos policiais civis da 54ª DP - Divulgação / Pcerj

uma oficina mecânica clandestina utilizada para o desmanche de carros também foi fechada pelos policiais civis da 54ª DPDivulgação / Pcerj

Publicado 04/01/2024 16:47

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam um homem em flagrante, nesta quarta-feira (03), acusado de receptação qualificada, no bairro Parque Veneza. A ação contou com o apoio de agentes da Secretaria Municipal de Segurança de Belford Roxo.

Os agentes realizaram um trabalho de inteligência, ao verificar a informação de um suspeito responsável por receptar carros roubados ou furtados. Os veículos seriam desmontados e as peças revendidas para profissionais de transporte alternativo.

No local, a equipe apreendeu dois automóveis furtados, no ano passado, em Rocha Miranda e Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Um terceiro veículo foi encaminhado para o depósito público por conta de irregularidades administrativas.

Na ação, uma oficina mecânica clandestina utilizada para o desmanche de carros também foi fechada.