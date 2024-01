A ocorrência policial com a arma apreendida e as munições foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Belford Roxo – Três criminosos foram presos por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta terça-feira (02), no Parque Suécia, em Belford Roxo. Foram apreendidos com os presos: uma pistola 9mm com numeração raspada e oito munições calibre 9mm intactas.



Na ação, os agentes receberam denúncias de moradores, sobre suspeitos que estariam armados na Rua Neto Paiva, bairro São José, onde os criminosos acabaram presos pelos policiais militares. Um dos acusados informou que faz parte do tráfico de drogas do bairro Parque Floresta e estava tentando implementar o tráfico na região.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).