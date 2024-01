Na Avenida dos Confrades, o público se animou com os sucessos do cantor Suel - Kristian Amarante/PMBR

Publicado 02/01/2024 17:55 | Atualizado 02/01/2024 17:56

Belford Roxo - A última edição do projeto “Canta Belford Roxo” do ano de 2023 foi encerrada em grande estilo, na noite da última sexta-feira (29), por centenas de pessoas que animaram a noite cantando todos os sucessos do cantor Suel. O show, que aconteceu na Avenida dos Confrades, bairro Prata, levou ao palco o dono de diversos hits como: “Assume ou me esquece”, “Metade vai, metade fica”, “Amor de amante”, entre outros sucessos que levaram o público à loucura.



O evento teve outras atrações como Dj Wav que animou o público entres as apresentações e o cantor belforroxense Valnei Ainê, cantando além de suas músicas autorais, diversos sucessos nacionais. A Secretaria de Cultura realizou durante todo o ano de 2023 o projeto “Canta Belford Roxo”, que trouxe muita diversão e entretenimento para diversos bairros da cidade, com atrações de diversos gêneros.

Suel foi atração principal da última edição do projeto "Canta Belford Roxo" em 2023 Kristian Amarante/PMBR



Mais atrações em 2024



O secretário de Cultura de Belford Roxo, Robson Sarmento, o Amigo Binho, destacou o quanto o projeto foi importante para o município. "Quero agradecer à população, pois o 'Canta Belford Roxo' foi um sucesso. Gostaria de agradecer ao prefeito Waguinho por acreditar no projeto e disponibilizar cultura e diversão para nossa cidade. Não vamos parar de trabalhar para nossa população", concluiu o secretário.

Valnei Ainê apresentou músicas autorais e sucessos nacionais para a plateia Kristian Amarante/PMBR



A professora e moradora de Areia Branca, Eduarda Evelyn da Cunha, gostou de curtir o show de Suel na véspera do Ano Novo. “Belford Roxo está evoluindo muito em diversos aspectos. A Secretaria de Cultura e o prefeito Waguinho estão de parabéns. Eu estou amando e espero que venha muito mais por aí”, resumiu.



Feliz e acolhido



A professora e moradora de Areia Branca, Eduarda Evelyn da Cunha, gostou de curtir o show de Suel na véspera do Ano Novo. "Belford Roxo está evoluindo muito em diversos aspectos. A Secretaria de Cultura e o prefeito Waguinho estão de parabéns. Eu estou amando e espero que venha muito mais por aí", resumiu.



Feliz e acolhido



O também cantor e morador da Piam, Vitor Afonso, contou como estava se sentindo privilegiado em participar de um show com tamanha estrutura. "É muito importante para a cultura do nosso município ter esse tipo de evento. Belford Roxo merece! E quando recebemos isso nos sentimos muito felizes e acolhidos", finalizou Vitor.

O cantor Suel e o secretário municipal de Cultura, Robson Sarmento, que foi parabenizá-lo pelo grande show da noite Kristian Amarante/PMBR



A temporada de shows do projeto "Canta Belford Roxo" de 2023 foi encerrada com sucesso no final de dezembro.

O cantor e morador da Piam, Vitor Afonso (esq) ficou muito feliz e acolhido com a realização do evento Kristian Amarante/PMBR