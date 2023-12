Belford Roxo

Faetec Paiol Nilópolis realiza formatura da 1ª turma do Curso Técnico em Gastronomia

18 alunos da unidade no bairro Paiol de Pólvora concluíram o curso. Também se formaram cinco do Curso Técnico em Modelagem do Vestuário e nove do técnico em Informática