O miliciano já vinho sendo monitorado há cerca de duas semanas pelos policiais civis da DHBF - Divulgação / Pcerj

Publicado 28/12/2023 16:44

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam um homem em flagrante, nesta terça-feira (26), por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi capturado no bairro Xavante, em Belford Roxo, após trabalho de inteligência e monitoramento.

As investigações demonstraram que o criminoso é integrante de uma milícia que explora o bairro Xavante. O preso vinha sendo monitorado há cerca de duas semanas.

Segundo os agentes, com ele foi apreendida uma pistola com nove munições no carregador.