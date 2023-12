Suel, que já comandou o Imaginasamba, levará seus maiores sucessos para a Cobal na Prata - Divulgação

Suel, que já comandou o Imaginasamba, levará seus maiores sucessos para a Cobal na PrataDivulgação

Publicado 27/12/2023 21:39 | Atualizado 27/12/2023 21:41

Belford Roxo – O cantor e compositor Suel é grande atração da última edição do ano do projeto “Canta Belford Roxo”, nesta sexta-feira (29), a partir das 19h, na Avenida dos Confrades, próximo a Cobal, na Prata, em Belford Roxo. O ex-líder do grupo de pagode Imaginasamba, promete sacudir a galera com seus muitos sucessos na carreira, como: “Me Assume ou Me Esquece”, “Amor de Amante”, “Contratempo”, entre outros.



A abertura do evento será com o cantor Valnei Ainê e nos intervalos o DJ WAV promete não deixar a galera parada.

O projeto com shows gratuitos é uma iniciativa da Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Cultura.



O último "Canta Belford Roxo" acontece nesta sexta-feira (29) na Cobal Divulgação / PMBR

O projeto “Canta Belford Roxo” fez parte do calendário cultural da cidade durante todo o ano de 2023.