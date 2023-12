Rainha da Inocentes de Belford Roxo, Letícia Guimarães esbanjou samba no pé usando um look todo branco - Divulgação

Publicado 22/12/2023 17:19

Belford Roxo - Letícia Guimarães está com a corda toda. A modelo fitness e personal trainer mostrou esta semana, que o condicionamento físico está em dia, assim como o corpo escultural moldado com uma rotina pesada de treinos, participando na quarta e quinta-feira (20 e 21), dos ensaios de ruas das agremiações Acadêmicos de Santa Cruz e Inocentes de Belford Roxo, onde desfila, sem deixar a peteca cair.



Rainha da escola belforroxense, Letícia Guimarães esbanjou samba no pé usando um look todo branco produzido pelo ateliê Alan Vieira, para celebrar o último ensaio da escola da Baixada Fluminense, no município de Mesquita, neste ano.

Já para o ensaio da Santa Cruz onde é rainha de bateria, a majestade incorporou a madrasta de Branca de Neve para representar o enredo "As bruxas estão soltas". Apostando no sucesso do macramê e no talento de Mara Divas, estilista que veste Viviane Araújo, a rainha dos ritmistas da verde e branco encantou o público que prestigiou o treino da escola pelas ruas do bairro.



"Eu gosto muito de me vestir de acordo com o enredo então, sempre dou esses desafios para o Alan, que é meu estilista, desenvolver. Ele sabe exatamente do que gosto, e de como sou exigente com as minhas peças. Para a Santa Cruz, apostei no macramê com os bordados dele e o resultado ficou incrível", diz Letícia Guimarães.

