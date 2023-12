A ação social no Parque São José ofereceu uma série de serviços como Balcão de Emprego e Cadastro Único, entre outros - Rafael Barreto/PMBR

22/12/2023

Belford Roxo - É tempo de cuidar e praticar o bem. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, em parceria com outras Secretarias e a Fundação de Desenvolvimento Social (Funbel), realizou nesta sexta-feira (22), mais uma edição do projeto Cidadania em Ação, com uma série de serviços para os moradores do Parque São José e bairros vizinhos.



Os principais serviços oferecidos foram: Balcão de Emprego, Cadastro Único, Beleza, Cartão do SUS, Vaga Legal, Vacinação, Isenção de certidões de nascimento, casamento e óbito, e muito mais.



A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite, enfatizou a importância do trabalho realizado. “É com uma enorme satisfação que levamos diversos serviços gratuitos para centenas de famílias nessa reta final do ano”, comentou. “Agradeço todo empenho das equipes e das parcerias intersetoriais. Vamos avançar muito mais em 2024 e ampliar a qualidade de vida nos quatro cantos da cidade”, completou Tati Ervite.

A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite, percorreu os estandes e enfatizou a importância do trabalho realizado Rafael Barreto/PMBR



A empreendedora e moradora do bairro, Mônica dos Santos, de 51 anos, visitou a ação e recebeu um atendimento especializado. “Estou muito feliz porque consegui resolver algumas pendências relacionadas ao cadastro MEI e consegui um desconto especial para ajudar a regularizar meu comércio”, frisou Mônica.

A empreendedora e moradora do bairro, Mônica dos Santos, de 51 anos, visitou a ação e recebeu um atendimento especializado Rafael Barreto/PMBR