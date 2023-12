A Copa Social de Jiu-jitsu reuniu crianças e jovens de 6 a 20 anos - Rafael Barreto/PMBR

A Copa Social de Jiu-jitsu reuniu crianças e jovens de 6 a 20 anosRafael Barreto/PMBR

Publicado 20/12/2023 16:36 | Atualizado 20/12/2023 16:37

Belford Roxo - Com cerca de 200 atletas de várias idades e diferentes categorias, a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realizou nesta quarta-feira (20), a 1ª Copa Social de Jiu-jitsu, no Salão da Baixinha, em Shangrilá Torres.



Crianças e jovens de 6 a 20 anos de diversos projetos sociais participaram da primeira edição. Os vencedores de cada categoria masculina e feminina receberam medalhas e subiram ao pódio do evento.

A Copa Social distribuiu medalhas aos vencedores de cada categoria Rafael Barreto/PMBR



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Denis Venâncio, destacou a realização de iniciativas que estimulam a prática de esportes. “A Copa Social demonstra todo o comprometimento e apoio com os munícipes, promovendo a inclusão social através da arte suave”, resumiu Denis. “Esse evento valoriza e fortalece a parceria com projetos sociais, além de dar oportunidade para a comunidade se envolver em uma modalidade benéfica para o bem-estar e saúde”, completou o subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Rafael do Gás. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Denis Venâncio, destacou a realização de iniciativas que estimulam a prática de esportes. “A Copa Social demonstra todo o comprometimento e apoio com os munícipes, promovendo a inclusão social através da arte suave”, resumiu Denis. “Esse evento valoriza e fortalece a parceria com projetos sociais, além de dar oportunidade para a comunidade se envolver em uma modalidade benéfica para o bem-estar e saúde”, completou o subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Rafael do Gás.

July Silva e Mariah de Santana e Mariah de Santana conquistaram medalhas Rafael Barreto/PMBR



Evolução e dedicação



O mestre de jiu-jitsu Anderson Gonzaga, da equipe Monstro, foi o árbitro da primeira edição. “O esporte é muito mais do que uma arte marcial, é uma jornada de autodescoberta, disciplina e crescimento pessoal. Parabenizo pela entrega de todos nesse desafio físico e mental”, finalizou Anderson. O mestre de jiu-jitsu Anderson Gonzaga, da equipe Monstro, foi o árbitro da primeira edição. “O esporte é muito mais do que uma arte marcial, é uma jornada de autodescoberta, disciplina e crescimento pessoal. Parabenizo pela entrega de todos nesse desafio físico e mental”, finalizou Anderson.

Nicolas, entre o secretário Denis e Venâncio e o subsecretário Rafael do Gás, conquistou medalha de ouro Rafael Barreto/PMBR



A técnica de enfermagem e moradora de Shangrilá, Rosane Rodrigues, de 37 anos, levou o filho Nicolas, 9, para participar da Copa Social. “Estou muito feliz com essa oportunidade para o meu filho e outras crianças competirem. Ele já pratica jiu-jitsu há 1 ano e acompanho a evolução e dedicação dele no esporte”, revelou Rosane, ao lado de Nicolas que conquistou a medalha de ouro na categoria.

A técnica de enfermagem e moradora de Shangrilá, Rosane Rodrigues, de 37 anos, levou o filho Nicolas, 9, para participar da Copa Social. “Estou muito feliz com essa oportunidade para o meu filho e outras crianças competirem. Ele já pratica jiu-jitsu há 1 ano e acompanho a evolução e dedicação dele no esporte”, revelou Rosane, ao lado de Nicolas que conquistou a medalha de ouro na categoria.