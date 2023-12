A confraternização da vila olímpica com a participação de alunos de diversas modalidades esportivas - Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizou, nesta terça-feira (19), o Natal Esportivo na Vila Olímpica de Belford Roxo, que é uma confraternização com atividades de diversas modalidades para a população do município. Pela manhã foram aulas de ritbox, vôlei, jiu-jitsu e karatê. O encerramento foi com uma apresentação de Ballet.



A partir das 6h, a vila olímpica está de portas abertas para quem se interessar em praticar atividades físicas e até treinar para alguma competição. A partir dos seis anos de idade já pode se matricular em qualquer tipo de atividade disponível no local. O complexo esportivo é um dos maiores da Baixada Fluminense e oferece o acesso a mais de 25 modalidades esportivas à população.

O subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Rafael do Gás, explicou os objetivos da confraternização. "Entramos na última semana antes do Natal e resolvemos juntar a confraternização entre as modalidades esportivas que acontecem na vila, com a prática esportiva. Devido a aproximação do Natal, veio a ideia do Natal esportivo. A gente vem diariamente fazendo esse trabalho de conscientização na população sobre a importância de se movimentar e de praticar atividades físicas. Não importa qual seja o esporte, o mais importante é praticar”, disse o subsecretário.



Felicidade na vila



A moradora do Vilar Novo, Eliza Ângela, 51 anos, estava muito feliz em poder participar da aula de ritbox. "Estou achando esse evento muito bom, porque é ótimo para a nossa saúde do corpo e mental também. Além de que já consegui emagrecer um pouco. Eu também faço pilates aqui e é muito bom. Eu adoro a vila olímpica", finalizou Eliza.

O jovem morador do Santa Amélia, Mateus Costa, 15 anos, esteve presente na Vila participando da aula de vôlei. “Achei esse evento aqui muito bom. Acho ele bem importante para unir as pessoas, porque é muito raro ver todo mundo da vila assim junto, disse Mateus. “Eu pratico vôlei faz um ano e esse esporte é muito importante para mim”, conclui o jovem.

