A Rua Begônia é uma das contempladas com pavimentação no bairro Bom Pastor - Kristian Amarante/PMBR

A Rua Begônia é uma das contempladas com pavimentação no bairro Bom PastorKristian Amarante/PMBR

Publicado 18/12/2023 18:54

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, está realizando obras de asfaltamento no bairro Bom Pastor. A rua Begônia foi a primeira a receber o asfalto e está previsto que mais nove ruas sejam contempladas.



A pavimentação do bairro iniciou na rua Begônia, começando na altura do Centro de Atendimento Integrado, até o final dela. Até então, a obra contou com 24 caminhões com asfalto para dar entrada na cobertura dos 1.500 metros de extensão. De acordo com o projeto, mais nove ruas interligadas à Begônia serão asfaltadas.

O morador da rua Begônia, Valterino de Carvalho, 75 anos, ficou muito feliz com as obras de asfalto Kristian Amarante/PMBR



O morador da rua Begônia, Valterino de Carvalho, 75 anos, ficou muito feliz com as obras de asfalto. "As obras por aqui na região estão ficando boas! A gente agradece pela obra que está sendo feita, pois eu moro aqui há 50 anos e o prefeito que mais trabalhou foi o Waguinho”, resumiu Valterino. O morador da rua Begônia, Valterino de Carvalho, 75 anos, ficou muito feliz com as obras de asfalto. "As obras por aqui na região estão ficando boas! A gente agradece pela obra que está sendo feita, pois eu moro aqui há 50 anos e o prefeito que mais trabalhou foi o Waguinho”, resumiu Valterino.

A pavimentação do bairro iniciou na rua Begônia, começando na altura do Centro de Atendimento Integrado Kristian Amarante/PMBR