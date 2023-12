Muitos jovens jogadores de Belford Roxo participaram da peneira em Belford Roxo - Divulgação

Muitos jovens jogadores de Belford Roxo participaram da peneira em Belford RoxoDivulgação

Belford Roxo - Centenas de jovens jogadores compareceram, na tarde desta quarta-feira (13), no Estádio Nélio Gomes, em Belford Roxo, na avaliação técnica para jogar no Cruzeiro Esporte Clube (MG). Participaram atletas do município nascidos entre os anos de 2007 e 2014.

"Foi uma seleção difícil, pois haviam muitos jogadores talentosos, mas infelizmente tínhamos um número determinado para enviar para o clube mineiro, sendo selecionados quatro jovens . Mas os que não foram escolhidos devem continuar tentando em outros clubes, pois tenho certeza que uma hora conseguiram uma vaga. Aproveitei alguns atletas para participarem de um período de adaptação na base do Belford Roxo, logo que iniciarmos os trabalhos", disse o treinador, Custódio Júnior.

Os jogadores foram analisados pela equipe do técnica do Belford Roxo, comandada pelo treinador Custódio Júnior e pelo observador técnico do Cruzeiro, Jefferson da Silva.