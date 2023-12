Papai Noel foi uma das atrações da festa de encerramento da Escola Municipal Heliópolis - Divulgação / PMBR

Papai Noel foi uma das atrações da festa de encerramento da Escola Municipal HeliópolisDivulgação / PMBR

Publicado 14/12/2023 17:23

Belford Roxo - As escolas da rede Municipal de Belford Roxo estão realizando seus eventos de encerramento do ano letivo e formaturas das turmas de 5º ano, 9º ano e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na tarde desta quinta-feira (14), a Escola Municipal Miguel Ângelo Leone, no bairro Xavantes, comemorou a formatura do 5º ano entregando certificados aos alunos das turmas 251 e 252. O evento é parte da programação de encerramento que começou na segunda-feira (11) com a formatura das turmas do 9º ano e que prossegue nesta sexta-feira (15), às 19h, com a formatura dos alunos da EJA.



Na próxima segunda-feira (18), haverá uma confraternização que reunirá pais, responsáveis, professores e as equipes de apoio. “Esses eventos só estão sendo realizados graças ao apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), através do Secretário Dennis Macedo, e à confiança e parceria da Equipe Pedagógica. Deus nos guiou até aqui”, declarou a diretora da unidade, professora Denise do Nascimento Santos.

Além da formatura de alunos o momento de confraternização reuniu diversos alunos Divulgação / PMBR



Já a Escola Municipal Professor Paris, no Centro, fará a festa de encerramento nesta sexta-feira (15), a partir das 10h, para os alunos da Educação Infantil, e formatura das turmas do 5º ano, às 13h. Na quarta-feira, a E.M. Heliópolis realizou o encerramento do ano letivo de 2023 com uma festa para os alunos da Educação Infantil que teve brincadeira e uma animada conversa com o Papai Noel. Já a Escola Municipal Professor Paris, no Centro, fará a festa de encerramento nesta sexta-feira (15), a partir das 10h, para os alunos da Educação Infantil, e formatura das turmas do 5º ano, às 13h. Na quarta-feira, a E.M. Heliópolis realizou o encerramento do ano letivo de 2023 com uma festa para os alunos da Educação Infantil que teve brincadeira e uma animada conversa com o Papai Noel.