A rua Tuiuti foi asfaltada, começando na altura da rua Curupaiti e indo até o final dela, nas proximidades com a Sidônio PaesDivulgação / PMBR

Publicado 13/12/2023 17:36

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, está realizando obras de asfaltamento no Barro Vermelho. A Rua Tuiuti foi a primeira a receber o asfalto, enquanto a Rua Ijuí será a próxima a ser contemplada.



Na terça-feira (12), a rua Tuiuti foi asfaltada, começando na altura da rua Curupaiti e indo até o final dela, nas proximidades com a Sidônio Paes. Foram em torno de 10 caminhões com asfalto para cobrir 400 metros de extensão. A Tuiuti é uma via movimentada com um grande condomínio, além da entrada do Fórum e do Ciep Constantino Reis. A rua faz ligação direta com a Avenida Joaquim da Costa Lima.

Além da pavimentação, a rua também recebeu os serviços de saneamento, meio-fio, calçadas, cobertura de canal, drenagem e esgoto.

