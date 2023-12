Gelsinho Guerreiro (à direita) inaugurou a sede do republicanos com as presenças da deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, ex-vereador Marcelo Biriba e ex-deputado federal Eduardo Cunha - Divulgação

Publicado 13/12/2023 23:24 | Atualizado 13/12/2023 23:28

Mesquita - O espaço da nova sede do Partido Republicanos (PR), em Mesquita, na Rua Prefeito José Montes Paixão (antiga Rua Emílio Guadagny), no Centro, ficou pequeno para a quantidade de pessoas que foram prestigiar, na noite da última sexta-feira (08), a solenidade de inauguração. O evento contou com a participação do presidente estadual da legenda e prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o Waguinho; do presidente municipal do partido, o ex-prefeito da cidade, Gelsinho Guerreiro; da deputada federal Daniela do Waguinho; o vice-presidente estadual Algacir Moulin; o secretário estadual da Juventude do Republicanos, Patrick Senhorinho; a vereadora Ana Cris Gêmeas; a ex-vereadora, Cris Gêmeas; além do ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.



Na ocasião, Waguinho lançou a pré-candidatura de Gelsinho à Prefeitura de Mesquita. “Gegê, como também é conhecido, faz parte de um grupo político muito forte, disposto a resgatar a dignidade e o direito de cidadania da população mesquitense”, anunciou o prefeito de Belford Roxo.



Muitos militantes não conseguiram entrar na loja de dois andares, na esquina da Rua Virtudes, e ficaram na rua, acompanhando o evento através de caixas de som. "É muito bom contar com o apoio do prefeito Waguinho, o melhor prefeito do Brasil”, disse Ana Cris Gêmeas.

O ex-deputado federal, Eduardo Cunha, declarou que o Republicanos já está dando resultado na cidade. “Pela quantidade de pessoas que vieram aqui já prova o que estou falando, pois acreditam na nova proposta de Gelsinho Guerreiro”, concluiu Cunha.

Deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, Cris Gêmeas, ex-deputado Eduardo Cunha e Gelsinho Guerreiro, com a esposa Daniele Guerreiro Divulgação



Protagonista da sua história



"Quero ver essa cidade se desenvolvendo", afirmou a deputada federal Daniela do Waguinho. "Gegê é protagonista da sua história. É o nosso pré-candidato a prefeito. Está em um grupo concentrado de força política humanizado que gosta de gente, que não governa pra elite. Somos de uma política de entrega e resultados. Chega de abandono, descaso e soberba", ressaltou a parlamentar.



"Não estamos entrando em Mesquita para brincar", assegurou o prefeito Waguinho. Estamos unidos para restabelecer a dignidade da população. O contribuinte precisa ser reconhecido e respeitado pelo executivo da cidade. Gelsinho é cria do município, dono de uma trajetória política que merece respeito", afirmou.



Ao lado da Família



Ao lado da Família

Acompanhado da mulher, ex-deputada estadual Daniele Guerreiro, e dos filhos Daniel e Marina, Gelsinho agradeceu a Deus pela oportunidade e também pelo apoio da família. "Em 2016 saí machucado, mas de cabeça erguida. Reconheço que cometi erros, principalmente, na escolha de algumas pessoas para compor meu governo. Confiei e fui traído", relatou. Hoje, meu braço direito, meu aliado é meu filho. Estou tranquilo por isso. Naquela época ele ainda era muito jovem e não pôde estar à frente de tudo. Se fosse possível, muita coisa teria sido evitada", comentou.

Deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e ex-deputado federal Eduardo Cunha prestigiaram o presidente do diretório de Mesquita, Gelsinho Guerreiro (à direita) com a esposa Daniele Guerreiro Divulgação



Durante a solenidade de inauguração, Gelsinho fez elogios a Waguinho e à deputada Daniela do Waguinho. “Sou muito grato. Eles acreditaram e confiaram em mim, em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Sou eternamente grato. Isso não tem preço. E agora eles estão novamente ao meu lado. Waguinho é o melhor prefeito do Estado e meu líder político”, disparou.



Durante a solenidade de inauguração, Gelsinho fez elogios a Waguinho e à deputada Daniela do Waguinho. "Sou muito grato. Eles acreditaram e confiaram em mim, em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Sou eternamente grato. Isso não tem preço. E agora eles estão novamente ao meu lado. Waguinho é o melhor prefeito do Estado e meu líder político", disparou.

Gelsinho continuou enumerando as conquistas de sua administração. "Ninguém pode negar que fiz um bom governo voltado para os interesses da população. O município é o único da Baixada Fluminense, onde não há qualquer simbologia ao Natal. Mesquita precisa de um hospital municipal, funcionando 24 horas, para suprir as clínicas que só abrem às 9h e fecham às 17h", concluiu Gelsinho Guerreiro.