Publicado 13/12/2023 17:56 | Atualizado 13/12/2023 17:59

Belford Roxo - Capacitar para evoluir. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Controle de Zoonoses, promoveu na quarta-feira (13) uma capacitação de vacinação para os agentes de combate à endemias. O encontro reuniu mais de 130 profissionais no Teatro da Cidade.



Durante a capacitação, os novos agentes receberam treinamentos e atualização de orientações quanto aos procedimentos de vacinação e contenção dos animais, transporte e manejo de vacinas. A equipe técnica de Zoonoses reforçou todas as medidas indispensáveis para garantir a qualidade da vacinação e a segurança no mutirão de vacina antirrábica para cães e gatos que acontece no sábado (16), de 9h às 16h, em diversos pontos da cidade.

O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, explicou como foi feita a capacitação. "Nós fizemos a capacitação dos novos agentes de combate a endemias juntos do pessoal mais antigo, pois assim os profissionais recém-chegados teriam um auxiliar mais experiente no pessoal da vacinação que teremos no próximo mutirão em 16 postos do município", afirma Brayan Lima.



Conservação das vacinas



A médica veterinária do Departamento de Controle de Zoonoses, Taty Machado, pontuou sobre a importância da capacitação. "Tivemos um dia muito produtivo com ensinamentos pertinentes para os profissionais executarem as missões de vacinação", frisou Taty. "Ensinamos a forma correta de aplicação, de como conservar as vacinas, os critérios para usarmos em animais saudáveis que serão vacinados, entre outros tópicos", completou o supervisor municipal do Departamento de Controle de Zoonoses, Alexandre Araújo.

O agente de combate a endemias, Elias dos Santos Alves, 45 anos, achou muito construtivo a capacitação. "Foi muito interessante, pois foi algo diferente do qual a gente não está acostumado a fazer. Além de aprendermos bastante e tirarmos muitas dúvidas", disse Elias. "O município está preparado, a campanha está sendo feita e tragam os animais, que o trabalho será bem realizado", completou o agente.