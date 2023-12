No bairro Bom Pastor, a substituição de um registro na rede de distribuição irá garantir que o abastecimento ocorra em setores, permitindo interrupções pontuais do fornecimento diante da necessidade de intervenções no sistema - Divulgação

No bairro Bom Pastor, a substituição de um registro na rede de distribuição irá garantir que o abastecimento ocorra em setores, permitindo interrupções pontuais do fornecimento diante da necessidade de intervenções no sistemaDivulgação

Publicado 14/12/2023 19:11

Belford Roxo - Mais de 100 profissionais da Águas do Rio participaram de uma força-tarefa para realizar, na última semana, 24 obras em quatro cidades da Baixada Fluminense – Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti. As intervenções, de acordo com técnicos da concessionária, foram importantes para melhorar o abastecimento de água para mais de 370 mil moradores.

Em Belford Roxo, a substituição de um registro na rede de distribuição de água da Avenida Automóvel Clube, no bairro Bom Pastor, irá garantir que o abastecimento da região ocorra em setores, permitindo interrupções pontuais do fornecimento diante da necessidade de intervenções no sistema.

“Durante a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu, feita pela Cedae, no dia 05 de dezembro, desenvolvemos roteiros para que nossas equipes atuassem, simultaneamente, na recuperação, cuidados e substituição das máquinas. Nosso objetivo foi realizar todos os serviços dentro do tempo estipulado para garantir um melhor abastecimento a todos os nossos clientes”, explicou o gerente operacional Leonardo Canto.